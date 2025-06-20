Израильский F-16 пролетел через облако осколков взорвавшегося БПЛА Shahed-136

На видео показали, как израильский истребитель F-16 военно-воздушных сил Израиля перехватывает иранский беспилотник-камикадзе Shahed-136. Как сообщает Telegram-канал ImpNavigator, это произошло в небе над Сирией, в провинции Деръа.

Для уничтожения БПЛА использовалась ракета "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder американского производства или одна из версий израильского Python.

Как видно на обнародованном ролике, самолет атаковал цель на очень близком расстоянии, в результате чего ему пришлось пролететь через образовавшееся облако осколков взорвавшегося дрона.

Отмечается, что потенциально, такие случаи могут привести к серьезному повреждению или даже потере крылатой машины, что ранее случалось с украинскими самолетами, которые пытались охотиться за российскими "Геранями".