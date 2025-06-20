Минобороны России отчиталось об очередном обмене пленными с Украиной

Очередную группу российских бойцов удалось вернуть из украинского плена.

Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«20 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Взамен российская сторона передала Киеву группу военнопленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На данный момент российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят на территорию России для дальнейшего лечения и реабилитации.

Накануне также прошел очередной этап обмена пленными бойцами. До этого стало известно, что в плену на Украине находятся 1,3 тысячи российских военнослужащих, в то время как в России — почти 10 тысяч украинских военных.