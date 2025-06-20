«Останутся лишь три страны»: чего ждать в случае падения Ирана

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил, что в случае падения Ирана останутся лишь три страны, готовые сопротивляться США и западной коалиции. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

По мнению Клинцевича, в случае падения Ирана коалиция западных стран захочет и «дальше ликвидировать своих основных оппонентов». Помимо Ирана, он отнес к группе оппонентов Россию, Китай и Северную Корею.

«Думаю, что следующей страной может стать Китай. Он - основной геополитический противник США даже не с точки зрения военного противостояния, а с точки зрения экономики», - заявил Клинцевич.

По его мнению, если американские власти решат начать бомбардировки ядерных объектов Ирана, весь Ближний Восток и многие другие страны «сразу встанут в стойку». Клинцевич считает, что они не захотят сопротивляться США в дальнейшем.

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Американские СМИ ранее сообщили, что Трамп уже одобрил планы возможной атаки по Ирану, но не отдал окончательного приказа. Первоначально сообщалось, что США готовятся к возможности удара в ближайшие дни. Некоторые СМИ указывали на планы атаки на выходных 21-22 июня.

Однако позже представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп примет решение об атаках на Иран в течение двух недель. По данным источников New York Post в администрации Трампа, в последние дни президент говорил о своем страхе создать «еще одну Ливию» - то есть спровоцировать в Иране хаос, который ударил бы по интересам США.