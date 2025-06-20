На Западе заподозрили Китай в помощи российским военным

Китай возможно стал самым важным помощником России в украинском конфликте. Украинские и европейские чиновники уверены, что Пекин предоставляет Москве необходимые компоненты для создания беспилотников, пишет The Economist.

Издание отмечает, что в первые часы 10 июня по Киеву «было запущено почти 500 беспилотников» и Владимир Зеленский опасается, что при нынешних темпах производства Россия вскоре сможет наносить удары с участием вдвое большего количества дронов.

На этом фоне Главное управление разведки Украины утверждает, что российские дроны сейчас оснащены китайскими компонентами - антеннами, навигацией и управляющей электроникой. Так, при анализе обломков одной из моделей, по данным ГУР, из 15 элементов только два были американскими, а остальные - китайскими.

«Китай является важнейшим, возможно решающим, поставщиком российской военной машины», - утверждается в статье.

Источники издания в украинских и европейских кругах считают, что, если раньше Пекин осторожно подходил к предоставлению военной помощи России, то сейчас близок к тому, «чтобы перейти черту». В первую очередь, по их данным, Пекин помогает в производстве взрывчатых веществ, доминируя на мировом рынке нитроцеллюлозы, а также в производстве оптоволоконных кабелей, используемых в защищенных от помех дронах.

При этом в конце мая глава украинской внешней разведки Олег Иващенко открыто заявил, что Китай поставляет в Россию оборудование для военной промышленности - от станков до химикатов и пороха. Также, по данным украинских чиновников, в сентябре прошлого года Китай ужесточил экспортные ограничения на БПЛА и их компоненты, но новые правила используются выборочно.

«Взамен помощи России Китай получает ценный опыт. Западные официальные лица считают, что Россия и Китай продолжают изучать возможности обмена западными технологиями, захваченными на поле боя на Украине. Китай захочет получить американские высокоточные ракеты и европейские крылатые ракеты», - говорится в статье.

Напомним, что в 2024 году в ходе визита в КНР бывший помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что Вашингтон обеспокоен тем, что Китай якобы оказывает поддержку российской оборонной индустрии. При этом Пекин неоднократно отвергал обвинения в военно-техническом сотрудничестве с Россией. Китайские официальные лица призывали Вашингтон не нагнетать эскалационную риторику и воздерживаться от беспочвенных обвинений.