В течение последних суток российские Воздушно-космические силы совместно с ракетными войсками провели массированную атаку по военным объектам ВСУ на обширной территории — от Донбасса до побережья Чёрного моря. Удары наносились без пауз, охватывая сразу несколько направлений, включая Донецкую агломерацию, Сумскую, Харьковскую, Запорожскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Одесскую области.

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По информации источников, в операции использовались практически все доступные средства поражения: корректируемые авиабомбы с модулем планирования и коррекции (УМПК), тяжёлые реактивные системы залпового огня, ракеты воздух-земля, а также ударные беспилотники «Герань» и «Гербера». Акцент был сделан на уничтожении складов с боеприпасами, пунктов управления, аэродромов, а также позиций ПВО противника.

Особое внимание привлекли удары по Сумской и Харьковской областям, где серии мощных взрывов следовали одна за другой. В ряде районов наблюдались плотные серии попаданий, судя по всему — по площадям скопления живой силы и техники. Украинская сторона, как обычно, хранила молчание о реальном ущербе, однако объёмы детонаций и повторяющиеся удары указывают на то, что речь идёт о серьезных потерях.

Не остались без внимания и прифронтовые районы Донбасса. Здесь применялись как УМПК, так и дроны-камикадзе, которые били точечно по выявленным целям. Удары фиксировались также в районе Гуляйполя, Степногорска, Купянска и на южных участках запорожского направления.

На фоне этого интенсивного обострения в небе над Харьковом, Днепропетровщиной и Одессой фиксировались пролёты дронов «Герань» и «Гербера». В отдельных случаях — по характерному звуку — эксперты распознали версии с реактивными двигателями. Такие беспилотники обладают более высокой скоростью и сложнее перехватываются средствами ПВО.

К утру 20 июня удары продолжились. Под огневым воздействием оказались районы от Полтавы до юга Донбасса. Взрывы сотрясали не только оборонные объекты, но и логистику — очевидно, российская сторона продолжает методичное обескровливание тылов ВСУ.

При этом специалисты отмечают, что интенсивность ударов за последние 24 часа сопоставима с масштабами крупных зимних кампаний. Такой ритм говорит о том, что в действие вступают новые серии вооружений, а также отработаны разведывательно-ударные связки. ПВО противника оказалась неспособна эффективно реагировать на массированный подход, что особенно ярко проявилось в ночной фазе атаки.

В целом ситуация на украинском фронте всё больше приобретает черты системной зачистки тылов и коммуникаций. Каждый новый налёт становится не просто ответом, а частью долгосрочной стратегии по подавлению всей инфраструктурной основы ВСУ. И судя по тенденции, удары будут только нарастать.