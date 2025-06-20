Опасный украинский беспилотник-камикадзе «Бэнши» упал в Казахстане

Жители Мангистауской области Казахстана обнаружили неизвестный объект, похожий на беспилотник, сообщает Lada.kz. По данным Telegram-канала SHOT, речь, предположительно, идет о британском беспилотнике Banshee Jet 80, стоящем на вооружении ВСУ.

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Беспилотник был обнаружен в Каракиянском районе Мангистауской области, около пограничной железнодорожной станции Болашак и вдали от населенных пунктов. По данным местных властей, никто не пострадал, повреждений на земле также нет.

SHOT отмечает, что ВСУ получили Banshee Jet 80 в 2022 году. Этот беспилотник может пролетать более 700 километров. По версии канала, Banshee планировали использовать для атаки на Астраханскую область.

Назван тип беспилотников, которыми ВСУ атаковали российские регионы

В марте сообщалось о найденных в Западно-Казахстанской области обломках беспилотниках. Это стало четвертым случаем падения дрона на территории казахстанского региона.