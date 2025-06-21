Минобороны заявило о групповом ударе по военным аэродромам Украины

В ночь на 21 июня Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры военных аэродромов и производственным площадкам выпуска дронов на Украине. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

«Ночью ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по инфраструктуре украинского военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, который обеспечивает горючим группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе», — отмечается в публикации оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.