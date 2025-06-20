Появились кадры попыток прорыва батальона «Айдар»* в Курскую область

Группировка войск «Север» отразила попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Кадры этих действий появились в Telegram-канале «Северный ветер».

По его данным, прорваться через границу региона России пытаются бойцы украинского батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Уточняется, что бои идут в районе населенного пункта Теткино.

«Суммарные потери врага на данном участке фронта уже давно превысили две тысячи человек, однако командование ВСУ не оставляет [попыток] прорыва», — рассказали авторы канала.

Ранее 20 июня сообщалось, что Россия ударила «Геранями» по цеху производства беспилотников ВСУ в Запорожье.

* признан в России террористической организацией и запрещен.