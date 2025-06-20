Разработана новая технология подавления беспилотников ВСУ

Специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" создали технологию, которая позволяет эффективно выводить из строя украинские беспилотники.

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Суть разработки заключается в подаче на вражеский дрон особого типа помех - имитационных. Пока беспилотник пытается обработать поступающие сигналы, он теряет управление и падает, сообщает РИА Новости.

"Имитационная помеха намного эффективней "простой" помехи даже большей мощности, потому что "сводит с ума" приемник вражеского дрона. За это время он теряет связь с оператором, что было подтверждено в ходе испытаний", - рассказал представитель центра с позывным "Препод".

По его словам, технология разработана на основе микропроцессора и специального программного обеспечения. Сейчас в подразделении создана лаборатория, которая занимается модернизацией систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и планирует предложить новое решение всем фронтовым подразделениям РЭБ. "Препод" отметил, что работа ведется в том числе на основе изучения трофейных украинских дронов и систем управления, включая технологии обхода российских средств РЭБ.

Подобные разработки представляют собой шаг вперед в противодействии тактической беспилотной авиации. Учитывая возрастающую роль дронов в современных конфликтах, появление средств, способных не просто глушить, а дезориентировать аппаратуру противника, значительно усиливает возможности российской армии по борьбе с БПЛА.