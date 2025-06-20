Украинские военные массово минировали уличные предметы и детские игрушки в Дзержинске (украинское название Торецк) перед освобождением города российскими войсками. Об этом рассказали РИА Новости беженцы на условиях анонимности.

Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР в феврале. В наступательных действиях приняли участие подразделения первой, девятой, 132-1 гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческое формирование «Ветераны» группировки войск «Центр».

По словам беженцев, Вооруженные силы Украины разбрасывали мины в городе.

«Взрывались люди, которые подбирали какие-то коробочки, которые наступали на пачки сигарет. Разные случаи бывали. Даже детские игрушки делали (минировали - ред.)», - рассказала одна из покинувших город женщин.

По словам одного из беженцев, однажды игрушечного медведя, лежавшего на лавочке, чуть не подобрал его племянник. Позже выяснилось, что игрушка была заминирована.

«В доме, где мы спасали свою жизнь последние месяцы, находился целый мешок таких игрушек. Один к одному этих медвежат», - отметили беженцы.

Ранее российский сапер рассказал телеканалу «Звезда», что ВСУ заминировали плюшевого зайца в одном из районов ДНР. По его словам, украинские военные организовали все так, чтобы игрушка взорвалась от нажатия на кнопку, с помощью которой заяц должен говорить фразу «я тебя люблю».