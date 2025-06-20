Гросси оценил намерение США применять противобункерные бомбы по объекту Фордо

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в эфире телеканала CNN выразил надежду, что Соединённые Штаты не будут использовать противобункреные бомбы по центру обогащения урана в иранском Фордо.

«Я надеюсь, что этого не произойдёт..., надеюсь, что можно вернуться к дипломатическому решению», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что уничтожить физические объекты, но не знания и технологический прогресс страны.

«Мы продолжаем верить, что важно найти способ вернуться за стол переговоров..., нет нужды в противобункерных снарядах или чем-то подобном», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался по поводу возможности применения Соединёнными Штатами тактического ядерного оружия против Ирана.