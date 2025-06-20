ПВО Израиля подожгла свой город, пытаясь сбить иранскую ракету

Израильские СМИ сообщили о "неудачной попытке перехвата" иранской ракеты утром в пятницу.

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Haaretz пишет о пяти раненых в городе на юге страны и публикует фото мощного пожара, вызванного падением зенитных ракет.

Клубы черного дыма от горящих машин скрывают поврежденное здание.

"Перехватчики, очевидно, сработали нештатным образом из-за неисправности", - оправдываются в ЦАХАЛ.

Разрекламированная как "непробиваемая", эшелонированная система израильской ПВО на деле то и дело дает сбои, пропуская иранские ракеты и БПЛА.

Со временем ситуация будет только усугубляться, так как запасы противоракет для элементов системы стремительно истощаются. На перехват одного иранского боевого блока ПВО вынуждена тратить до 12 своих ракет.

Зенитные боеприпасы крайне дороги (стоимость одной ракеты дальнего перехвата доходит до 12 миллионов долларов), выпускают их в США и в гораздо меньших объемах, чем тратит сейчас Израиль.

Иран же демонстрирует устойчивую способность запускать ежедневно до сотни баллистических ракет.