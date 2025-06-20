Удар «Герани-2» и уничтожение «Бабы-яги»: новости СВО к утру 20 июня

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского цеха по производству беспилотников и перехвате 61 дрона над российскими регионами. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро пятницы, 20 июня.

Удар «Герани-2» по цеху БПЛА

В Минобороны РФ рассказали, что расчеты беспилотника «Герань-2» поразили цех по производству украинских беспилотников в районе Запорожья. Также были уничтожены опорный пункт и пункт временной дислокации 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Софиевка.

Перехват беспилотников

По данным Минобороны, с 20:00 19 июня до 07:00 20 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник самолетного типа. Над территорией Орловской области были уничтожены 22 беспилотника, над Курской областью - 14 дронов, над Белгородской областью - семь беспилотников, еще пять - над территорией Воронежской области, по три - над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями, один - над территорией столичного региона.

Уничтожение «Бабы-яги»

Украинские гексакоптеры «Баба-Яга» в районе села Шевченко в ДНР были уничтожены расчетами ударных беспилотников группировки войск «Восток», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Российские военные отметили, что дроны «Баба-Яга» применяются ВСУ для сброса боеприпасов.

Гексакоптеры были обнаружены операторами российских FPV-дронов (с видом от первого лица) и уничтожены до выхода на линию атаки. Также артиллеристы ВС РФ уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. В Минобороны РФ рассказали, что удар был нанесен из расчетов ствольной артиллерии «Гиацинт-Б» в районе села Червоное.

Уничтожение гранатомета и пикапа ВСУ

Операторы FPV-дронов «Южной» группировки войск уничтожили станковый противотанковый гранатомет и пикап ВСУ в районе города Константиновка в ДНР, передает ТАСС. В Минобороны РФ рассказали, что цели были обнаружены расчетом разведывательного беспилотника и поражены с помощью ударных дронов на оптоволокне.