Израиль нанес удары по промышленному объекту в городе Решт

Израильские вооруженные силы нанесли удар по промышленной зоне в иранской провинции Гилян. Как сообщил заместитель губернатора региона Али Багери, атака произошла рано утром на территории технологического парка Сефидруд в окрестностях города Решт, расположенного у побережья Каспийского моря.

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По данным иранского информагентства IRNA, в результате атаки в промзоне произошел взрыв. В настоящее время специалисты проводят осмотр территории для оценки масштабов повреждений. Точный характер пораженного объекта и возможные последствия удара пока не уточняются.