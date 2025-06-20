Израиль нанес удары по промышленному объекту в городе Решт
Израильские вооруженные силы нанесли удар по промышленной зоне в иранской провинции Гилян. Как сообщил заместитель губернатора региона Али Багери, атака произошла рано утром на территории технологического парка Сефидруд в окрестностях города Решт, расположенного у побережья Каспийского моря.
По данным иранского информагентства IRNA, в результате атаки в промзоне произошел взрыв. В настоящее время специалисты проводят осмотр территории для оценки масштабов повреждений. Точный характер пораженного объекта и возможные последствия удара пока не уточняются.
"Сегодня рано утром территория технологического парка Сефидруд в Реште подверглась нападению вражеских сил. В настоящее время осматривается на предмет возможного ущерба", - пишет издание.