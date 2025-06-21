Пушилин: городские бои в Часовом Яре продолжаются

В Часовом Яре продолжаются городские бои, ВСУ перебрасывают туда резервы. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Также мы видим продолжающиеся городские бои в Часовом Яре. Там противник пока упирается, имеет возможность перебрасывать резервы. Это временно, но, тем не менее, пока ещё городские бои налицо», — отметил он в беседе с РИА Новости на ПМЭФ.

По его словам, российские войска продвигаются на Краснолиманском направлении.

Ранее Пушилин сообщил, что ВС России создают плацдарм для охвата Красноармейска.

Днём 21 июня стало известно, что российские военные освободили населённый пункт Запорожье в ДНР.