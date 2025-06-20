Иран нанес удары по военным объектам Израиля

Иранская армия нанесла удары по израильским командным центрам, объектам оборонной промышленности, а также по авиабазам «Неватим» и «Хацерим». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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20 июня сообщалось о том, что здания вблизи главного порта Хайфы (Израиль) были повреждены в результате ракетной атаки Ирана. По словам заместителя мэра города Сарит Голан-Штейнберг, в настоящий момент власти города проводят оценку нанесенного ущерба.

До этого в пятницу официальный представитель иранской операции «Правдивое обещание 3» Иман Таджик сообщил об очередной ракетной атаке Ирана на Израиль. По информации пресс-службы скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» (MDA), число пострадавших в результате ракетного обстрела достигло 17 человек.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.