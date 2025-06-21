Минобороны сообщило о сбитых за ночь беспилотниках над регионами России

В ночь на субботу, 21 июня, системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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По данным ведомства, по два дрона были сбиты в небе над Курской и Воронежской областями, ещё один — над территорией Мордовии. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Ночью Минобороны сообщало, что всего за два часа (с 22:00 до 23:55 мск) 20 июня силы ПВО уничтожили 23 украинских дрона над тремя российскими регионами. Так, 15 беспилотников были ликвидированы над территорией Белгородской области. Шесть дронов уничтожили над Курской областью и еще два — над Воронежской областью.

Силы ПВО за ночь сбили над Россией 81 беспилотник

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что над Воронежем уничтожили несколько украинских беспилотников. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил глава региона.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.