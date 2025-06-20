Иранская ракета упала на территории офиса Microsoft в Израиле

Иран атаковал офис компании Microsoft в израильском городе Беэр-Шева, ракета приземлилась за штаб-квартирой IT-компании прямо на парковку с автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации отмечается, что утром иранская сторона запустила минимум три ракеты в сторону Израиля. Часть из них упали рядом с офисом IT-компании. В результате произошедшего пострадало остекление здания, а также загорелись не менее шести автомобилей.

В ночь на 13 июня Израиль объявил об упреждающем ударе по объектам в Иране, мотивируя свои действия угрозой ядерной программы Тегерана.

Иран заявил, что запустил по Израилю баллистические ракеты "Саджиль"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция была направлена на разрушение иранской ядерной инфраструктуры, производственных мощностей для баллистических ракет и военного потенциала страны.

В ответ Иран начал ракетные обстрелы израильских городов, после чего обе стороны продолжили обмен ударами.

Ранее СМИ раскрыли, сколько иранских ракет за сутки перехватил «Железный купол» Израиля.