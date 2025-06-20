Раскрыто предположительное место запуска американских ракет по Ирану

В случае, если США решит нанести удары по Ирану, они могут использовать для этих целей британо-американскую базу Диего-Гарсия, размещенную на острове в Индийском океане. Великобритание при этом участвовать прямо в бомбардировках не будет, но и не помешает Вашингтону, преположительное место запуска американских ракет раскрыло издание i.

Источники сообщают, что Лондон рассчитывает на дипоматическое урегулирование ситуации на Ближннем Востоке. Однако страна параллельно разрабатывает сценарии на случай, если США решат вмешаться силовыми методами. Наиболее вероятно, что Британия не возразит, если американцы воспользуются совместной базой Диего-Гарсия, где находятся стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress. Их применят против иранских ядерных объектов.

В Европе испугались ударов США по Ирану из-за терактов