«Типичная Одесса» сообщила о нескольких прилетах в городе

Местные жители сообщили о нескольких громких взрывах в Одессе после налета беспилотников. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Типичная Одесса».

«7 прилетов было точно. +2 сбития, один в море, один над домами», — сообщает канал.

Уточняется, что в одной из точек попадания было не менее трех взрывов подряд. Кроме того, местные жители сообщают о том, что есть попадания и в районе завода «Стальканат», в поселке Таирова и микрорайоне Молдаванка.

До этого военный корреспондент Александр Коц сообщил, что подразделения Вооруженных сил России нанесли один из самых мощных ударов по Киеву.

Местные жители сообщили о нескольких громких взрывах в Одессе

В результате атаки в Киеве было зафиксировано более 10 очагов пожаров, три из них — масштабные, добавил Коц. Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее украинские СМИ сообщили об ухудшении качества воздуха в Киеве из-за пожаров.