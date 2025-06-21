Четыре украинских БПЛА сбито над Воронежской областью

Четыре украинских беспилотника было уничтожено силами ПВО в небе над Воронежской областью в ночь на 21 июня.

Об этом сообщил глава области Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«Над тремя городами Воронежской области были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Гусев отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений не произошло.

Ранее в Минобороны России сообщили, что пять украинских БПЛА сбито за ночь над регионами России.

Также ночью в мобильном приложении МЧС появилось сообщение, что опасность атаки БПЛА объявлена на территории Татарстана.