Над Курской областью уничтожили 12 украинских БПЛА

Российские системы ПВО в небе над Курской областью за полчаса сбили 12 беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над Курской областью. В военном ведомстве уточнили, что это произошло в течение получаса, с 19:30 до 20:00 по московскому времени 19 июня. Подчеркивается, что все уничтоженные дроны относились к самолетному типу.

Ранее силы ПВО России за два часа уничтожили десять украинских дронов в различных регионах страны.

Минобороны заявило, что всего за ночь был перехвачен и уничтожен 81 дрон самолетного типа, включая 17 БПЛА над Курской областью.