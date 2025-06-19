Подводная лодка «Якутск» проекта «Варшавянка» вошла в состав ВМФ России. Об этом пишет The National Interest.

«Как и другие подводные лодки своего класса, «Якутск» оснащён передовыми технологиями снижения шума и обладает низкой акустической заметностью, что делает её одной из самых тихих неядерных подлодок в мире», — говорится в материале.

Как сообщает «Красная Звезда», на АО «Адмиралтейские верфи» прошла торжественная церемония передачи подлодки «Якутск» флоту.

Уточняется, что это шестой корабль проекта 636.3, построенный для Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что подводная лодка К-329 «Белгород» произвела фурор в странах Запада.