Военблогер предрек исход войны с Ирана с Израилем

Иран уже проиграл конфликт с Израилем из-за критического истощения ракетных запасов и закостенелости системы. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал военный блогер Юрий Подоляка.

Он обратил внимание на то, что Иран бьет по Израилю новейшими ракетами и делает это все реже. Подоляк считает, что это связано с тем, что Тегеран уже израсходовал весь арсенал более старых образцов.

«И главный вывод и рекомендации политическому руководству Ирана прежний — этот бой проигран уже вчистую. Причем еще до его начала. И проигрыш этот был неизбежным в виду закостенелости системы и не желания ее адаптироваться к изменившейся реальности», — убежден блогер.

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По мнению Подоляка, если Иран решит продолжать в том же духе, то «второго боя может и не быть», потому что Израиль и США серьезно настроены на то, чтобы «раскачать действующий в стране режим изнутри и снести».