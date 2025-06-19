Раскрыты подробности о летевшем с Пригожиным в рухнувшем самолете командире «Вагнер»

Дмитрий Уткин, ближайший соратник основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, страдал из-за каждого потерянного или раненого бойца. Эти неизвестные подробности о летевшем с Пригожиным в рухнувшем самолете командире ЧВК раскрыл в Telegram экс-вагнеровец Бармалей.

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Как рассказал пообщавшийся с друзьями Уткина Бармалей, военнослужащий рассказывал товарищам о потерях среди своих подчиненных и оплакивал каждого из них.

«Он одним только взглядом мог заставить трястись и плакать человека от страха. Стальной командир. Но в душе у него были сильные переживания за нас — его верных бойцов», — рассказал ветеран «Вагнера». Бармалей отметил, что никто из вагнеровцев не знал об этой стороне личности Уткина. «В один момент он приехал и с горечью сказал: "Да я уже весь в крови своих бойцов!" Он очень переживал за нас, но не показывал вида», — боец Бармалей

Кроме того, ветеран «Вагнера» показал ранее неизвестное фото не любившего публичность Уткина. На нем соратник Пригожина запечатлен на отдыхе с приятелями.

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Самолет, в котором находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и ее командир Дмитрий Уткин, потерпел крушение 23 августа 2023 года. Выжить никому из находившихся на борту бизнес-джета не удалось.