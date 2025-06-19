NBC: израильский "Железный купол" перехватил 65% иранских ракет за сутки

Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" смогла перехватить 65% иранских ракет, выпущенных за последние сутки. Об этом сообщил телеканалу NBC News со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника израильской разведки, продолжающего получать ежедневные брифинги правительства Израиля.

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По словам собеседника, Иран использует усовершенствованную систему наведения на финальной фазе полета, что позволяет точно поражать заданные цели.

Несмотря на потери в руководстве после внезапного удара Израиля на прошлой неделе, у Ирана по-прежнему остаются значительные запасы ракет, подчеркнул источник NBC News. Он описал стратегию Тегерана как "стратегическое терпение".