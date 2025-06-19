Зеленский назначил нового главу Сухопутных войск

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шапалова новым главой Сухопутных войск Вооруженных сил республики (ВСУ). Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что экс-командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый ушел в отставку из-за конфликта с главнокомандующим украинской армией Александром Сырским. Источник издания «РБК-Украина» в правительственных кругах рассказал, что военные имели разногласия относительно ведения боевых действий.

Сухопутные войска ВСУ лишились главкома

Драпатый подал в отставку 1 июня на фоне удара российских войск по 239-му полигону ВСУ в Днепропетровской области. Он добавил, что в армии каждый командир обязан нести личную ответственность за жизнь людей, и обратил внимание на круговую поруку и безнаказанность.