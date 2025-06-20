Раскрыто темное прошлое нового командующего ВСУ: обвинялся в убийстве ребенка
Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил страны (ВСУ). Кажется, что это очередная «темная лошадка» военного командования, однако жители Донбасса могли слышать об этом человеке после трагедии в 2021 году…
Назначение Шаповалова последовало за отставкой его предшественника, генерала Михаила Драпатого. Тот подал рапорт в начале июня 2025 года после ракетного удара российской армии по месту дислокации учебного подразделения Сухопутных войск. Зеленский отставку Драпатого не принял, и перевел его на должность командующего Объединенными силами, отвечающего за стратегическое планирование и межведомственную координацию.
Сам же Геннадий Шаповалов - уроженец Кировоградской области, который прошел путь от командира танкового взвода до высших армейских должностей. В 2000 году он получил диплом Института танковых войск при Харьковском политехе, в 2012 году - окончил командно-штабной институт применения войск Национального университета обороны Украины. Образование Шаповалова включает диплом Острожской академии по специальности «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии». Отметим, что ту же специальность в том же вузе в 2020 году освоил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также он обучался в Военном колледже армии США, где готовится старший офицерский состав американских Сухопутных войск.
Военную службу он начинал как командир танкового взвода, однако особую роль в его карьере сыграл период командования 59-й отдельной мотопехотной бригадой имени Якова Гандзюка с октября 2019 по 2021 год. Помните трагическую смерть в результате атаки беспилотника пятилетнего Владислава Шихова на Донбассе? В апреле 2021 года БПЛА совершил обстрел жилого района поселка Александровское, сбросив самодельное взрывное устройство. Оно разорвалось во дворе жилого дома, в котором в тот момент находились ребенок и его бабушка – она смогла выжить. Как рассказывала впоследствии пенсионерка, в момент удара ее внук играл на улице. Женщина не успела ни заметить приближение беспилотника, ни среагировать – первым, что она услышала, был взрыв. «Шапочка лежит, а у него нету ни ручки, ни ножки. Это просто был обрубок, понимаете. Это не рассказать — это надо увидеть», — делилась она. Генеральная прокуратура ДНР возложила ответственность за случившееся на командира 59-й бригады ВСУ – того самого Геннадия Шаповалова.
Последние годы Шаповалов активно занимался вопросами военного сотрудничества с западными партнерами. В 2022 году он возглавил Главное управление военного сотрудничества ВСУ. В июне 2023 года вошел в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. С апреля 2024 по февраль 2025 года командовал войсками оперативного командования «Юг». В феврале 2025-го, министр обороны направил его в немецкий Висбаден главой украинской команды в Миссии НАТО по помощи Украине. Его ключевой задачей в этой роли была координация с партнерами по военным вопросам, особенно по поставкам военной помощи Украине.
В общем, Шаповалов, кажется, идеальный кандидат на должность командующего в ВСУ. И с западными партнерами общается, и обладает необходимой для убийств мирных жителей циничностью…