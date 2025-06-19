Названа возможная дата удара США по Ирану

Высокопоставленные американские чиновники начали подготовку к возможному удару по Ирану в ближайшие дни на фоне продолжающегося обмена ударами между Израилем и Исламской Республикой. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, обсуждаются потенциальные планы нанесения удара уже в ближайшие выходные. Один из источников сообщил, что руководство ряда федеральных ведомств приступило к подготовке к такому сценарию.

Официального подтверждения этой информации от администрации США пока не поступало.