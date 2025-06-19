Раскрыты подтолкнувшие Израиль к войне данные разведки

Израиль 13 июня начал войну против Ирана из-за разведданных, показавших «точку невозврата» в стремлении Ирана к созданию ядерного оружия. Об этом пишет The Economist со ссылкой на авторитетный источник, который напрямую ознакомился с разведданными.

Досье израильской разведки наряду с уже известной содержит и совершенно новую информацию. Так, сообщается, что около шести лет назад ученые тайно сформировали «Специальную группу прогресса» под руководством бывшего директора официальной программы Ирана по исследованию ядерного оружия (AMAD) Мохсена Фахризаде, которого Израиль ликвидировал в 2020 году.