Премьер Франции Байру застрял в истребителе

Премьер-министр Франции Франсуа Байру с трудом выбрался из истребителя Rafale. Отметим, инцидент произошел во время визита политика на Парижский авиасалон, на котором впервые показали самолет Rafale F5.

«Франсуа Байру сел в Rafale — французский истребитель. Но возникла небольшая проблема: премьер-министр застрял и не смог выбраться из самолета, что вызвало массу насмешек», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, презентация этого истребителя была главным событием текущего года, сообщает РИА «Новости».

Ранее Байру заявил, что Европе придется противостоять президенту США Дональду Трампу.