США прислали Израилю восемь самолетов с ракетами для ПВО
По меньшей мере восемь транспортных самолетов ВВС США C-17 Globemaster III совершили 19 июня рейсы из Европы на Ближний Восток.
Информация об этом появилась на сервисе наблюдения за небесным трафиком.
Вероятно, таким образом США снабжают Израиль противоракетами для зенитных систем THAAD и Arrow-3, пишет "Военная хроника".
Истощение запасов боеприпасов для ПВО - самая серьезная проблема Израиля в вооруженном противостоянии с Ираном.
Исламская республика продемонстрировала способность запускать до сотни баллистических ракет и дронов ежедневно. На перехват каждого боевого блока ЦАХАЛ вынужден тратить до 12 зенитных ракет.
Этого все равно мало - иранские ракеты прорывают ПВО и бьют по стратегическим военным объектам Израиля. Так под удары попали штаб киберкомадования и центр по разработке биологического оружия.
Запас противоракет у ЦАХАЛ ограничен, стоят эти боеприпасы очень дорого, выпускаются только в США и далеко не с такой скоростью, с которой их сейчас расходуют.