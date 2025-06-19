США прислали Израилю восемь самолетов с ракетами для ПВО

По меньшей мере восемь транспортных самолетов ВВС США C-17 Globemaster III совершили 19 июня рейсы из Европы на Ближний Восток.

© Российская Газета

Информация об этом появилась на сервисе наблюдения за небесным трафиком.

Вероятно, таким образом США снабжают Израиль противоракетами для зенитных систем THAAD и Arrow-3, пишет "Военная хроника".

Истощение запасов боеприпасов для ПВО - самая серьезная проблема Израиля в вооруженном противостоянии с Ираном.

Исламская республика продемонстрировала способность запускать до сотни баллистических ракет и дронов ежедневно. На перехват каждого боевого блока ЦАХАЛ вынужден тратить до 12 зенитных ракет.

Этого все равно мало - иранские ракеты прорывают ПВО и бьют по стратегическим военным объектам Израиля. Так под удары попали штаб киберкомадования и центр по разработке биологического оружия.

Запас противоракет у ЦАХАЛ ограничен, стоят эти боеприпасы очень дорого, выпускаются только в США и далеко не с такой скоростью, с которой их сейчас расходуют.