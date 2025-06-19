Царь-бомба и авианосцы: вступят ли США в войну с Ираном?

Вашингтон ведет подготовку к возможному удару по Тегерану, перебрасывая в зону ирано-израильского конфликта стратегические бомбардировщики, авианосцы и ракетоносцы. Возможна ли эскалация в регионе в ближайшее время, разбиралось издание Life.ru.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Израильскими ВВС были нанесены удары по ядерным и военным объектам республики. Целью Израиля стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Тегеран ответил на эти действия операцией «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами. В частности сегодня ночью Иран ударил баллистическими ракетами по Тель-Авиву, а израильские военные атаковали неактивный ядерный реактор в Араке.

На этом фоне президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана «безоговорочной капитуляции», подчеркнув, что терпение Вашингтона «иссякает». А верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, предупредил, что страна готова к «навязываемой войне» и не позволит говорить с собой на языке ультиматумов, а также предостерег США от военного вмешательства, которое «безусловно, обернется для них невосполнимым уроном».

Ждать ли удары от США?

США стягивают к границам Ирана боевые корабли и самолеты, а также наращивают численность военнослужащих на своих базах в регионе. Американское военное издание The War Zone утверждает, что ВМС США в экстренном порядке перенаправили авианосную группу во главе с авианосцем Nimitz из Южно-Китайского моря в Индийский океан, и десятки американских военных самолетов-заправщиков вылетели в направлении Ближнего Востока.

«Это вызвало предположения о потенциальном начале крупной операции по чрезвычайным ситуациям, возможно, вокруг изменения политики США в отношении продолжающейся войны Израиля и Ирана», - отмечает издание.

Авианосцы типа «Nimitz» несут до 66 самолетов. Большая часть из них - истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet. На «Nimitz» располагаются и вертолеты. Численность экипажа и летного состава больше пяти тысяч человек. Также с учений НАТО Baltops-2025 в Балтийском море были отозваны штабной корабль Mount Whitney 6-го оперативного флота ВМС США и ракетный эсминец Paul Ignatius.

Президент США Дональд Трамп также рассматривал возможность использования для уничтожения иранского подземного обогатительного объекта в Фордо GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator, MOP) корректируемой противобункерной авиационной бомбы. Она способна достать объекты на глубине до 61 метра, а также пробивать до 19 метров армированного бетона.

Источники агентства Bloomberg сообщили, что власти США готовятся к удару по Ирану уже в ближайшие дни. Возможно, это произойдет в выходные.

Эксперты «Военной хроники» считают, что первыми по Ирану могут нанести удар самолеты F-22A, F-35A, B-1B. Будет и война в киберпространстве. Под прицел попадут ядерные объекты Тегерана, аэродромы, склады, центры ПВО, логистики и командные пункты. Вторая атака может быть по базам КСИР, телевидению, центральным правительственным зданиям.

Возможные последствия атаки США

Если удары приведут к обрушению режима без перехода к контролируемому переходному управлению, то Иран может повторить путь Ирака или Ливии, считают эксперты «Военной хроники».

«Поэтому в реальной стратегии удар по Ирану будет либо молниеносным и политически ограниченным, либо втянет США в очередную затяжную ближневосточную дестабилизацию», - уверены аналитики.

При этом, по мнению экспертов, Иран вполне способен ответить и нанести американцам существенный урон.

«У США есть крупная база в Катаре, военно-воздушная в Бахрейне и других странах. Все это оказывается в зоне досягаемости средств поражения Ирана. Корабли находятся в зоне поражения береговых ракетных комплексов, ракетных катеров и прочего», - пояснил военный эксперт Юрий Лямин.

Также поддержку Тегерану оказывают Китай и Пакистан, поставляя оружие. Вступили в конфликт и йеменские хуситы, нанесшие удары по Израилю гиперзвуковыми ракетами.

При этом затяжной конфликт на Ближнем Востоке может ударить по имиджу президента США. Дональд Трамп изначально позиционировал себя как миротворца и провозгласил отказ от политики развязывания военных конфликтов для решения каких-либо политических задач, а война с Ираном будет означать прямое нарушение его предвыборных обещаний.

«Администрация Трампа стремится как можно скорее договориться. Эскалация на Ближнем Востоке не в их интересах - она несет слишком много рисков. (…) Поэтому жесткая риторика и обещания военной помощи Израилю - это, по сути, форма давления на Иран. Это попытка навязать ему сделку с позиций силы, дать понять: если соглашение не будет достигнуто, последует дальнейшая эскалация», - уверен американист Малек Дудаков.

Стратегически же вступление США в войну с Ираном может оказаться выгодным России, так как вынудит Вашингтон отказаться от помощи Украине, плюс взлетят цены на нефть.

Также, пользуясь отвлечением американских войск на Ближний Восток, Китай может взять под контроль Тайвань, считают аналитики.