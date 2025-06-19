Стало известно о растущей военной активности на базах США в Италии

Рост военной активности отмечается в последние недели на базах Соединенных Штатах в Италии, сообщает Stampa со ссылкой на источники.

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На территории Италии находится около 120 объектов – в их число входят структуры под прямым командованием США, Североатлантического альянса и под смешанным управлением западного военно-политического блока, Рима и Вашингтона, поделились подробностями авторы публикации. Их подчинение остается под грифом секретности, отмечается в статье.

"По данным итальянских источников, в последние недели наблюдался значительный рост военной активности на некоторых ключевых базах, таких как Сигонелла, Авиано и Амендола", - утверждается в материале. Похожее движение фиксируется на итальянских базах, где ужесточился контроль за въездом в рамках мер, «которые подпадают под "нормальную практику" в столь напряженном геополитическом контексте», пишут журналисты.

При этом источники в правительстве Италии говорят об отсутствии запроса со стороны Соединенных Штатов на использование итальянских баз для действий на Ближнем Востоке, подчеркивает издание.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, общаясь с представителями СМИ после саммита G7 в Канаде, заявила, что при поступлении подобного обращения она "созовет нужных людей" и примет соответствующие решения. Как отмечает Stampa, трудно себе представить, что в случае прямого запроса со стороны Вашингтона Рим сможет ему отказать.