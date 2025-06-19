США готовятся обрушить на Иран «Матерь всех бомб»

Ситуация на Ближнем Востоке приближается к критической точке, США могут нанести удар с использованием снаряда GBU-57 E/B Massive Ordnance Penetrator — MOP. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на источники в Пентагоне.

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По информации журналистов, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант нанесения удара по подземному ядерному объекту в Фордо, используя для этого МОР — одно из самых разрушительных вооружений в арсенале США.

Портал поясняет, что этот боеприпас способен пробивать до 19 метров бетона или проникать на глубину до 61 метра в землю. При этом МОР еще не применялся в реальных боевых условиях, бомбу разработали в 2007 году специально для нейтрализации иранских ядерных объектов.

Помимо нее, США рассматривают нанесение удара с помощью «Матери всех бомб», пишет Axios. Это фугасная бомба GBU-43/B MOAB является наиболее мощным неядерным оружием, ее единственное боевое применение было зафиксировано в 2017 году. Портал напоминает, что тогда в афганской провинции Нангархар, где при взрыве были уничтожены более 90 боевиков в подземных укрытиях.

В США испугались Ирана

18 июня Трамп допустил, что США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана, если Тегеран не примет его «последний ультиматум». По его словам, воздушное пространство над Ираном находится под контролем США, а сама страна осталась без систем ПВО.

Вечером того же дня на президентскую авиабазу Эндрюс под Вашингтоном сел «самолет Судного дня» США — Boeing E-4 «Nightwatch». Последний раз такое происходило после терактов 11 сентября 2001 года.