Россия и Украина обменялись военнопленными

Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной
Российская и украинская сторона обменялись военнопленными. Об этом сообщило МО РФ.
Отмечено, что обмен состоялся сегодня, 19 июня. Он произошел в соответствии с договоренностями, достигнутыми Москвой и Киевом в Стамбуле 2 июня 2025 года.
В настоящий момент возвращенные с контролируемой противником территории российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.