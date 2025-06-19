Россия и Украина обменялись военнопленными

Российская и украинская сторона обменялись военнопленными. Об этом сообщило МО РФ.

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Отмечено, что обмен состоялся сегодня, 19 июня. Он произошел в соответствии с договоренностями, достигнутыми Москвой и Киевом в Стамбуле 2 июня 2025 года.

В настоящий момент возвращенные с контролируемой противником территории российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.