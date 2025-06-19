Жителей Херсона специально запугивают и заставляют эвакуироваться, чтобы принудительно мобилизовать в Вооруженные силы Украины и отправить в зону боевых действий. Об этом заявил News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

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По его словам, украинское командование пытается восполнить потери личного состава за счет гражданского населения, и нет ничего удивительного в том, что ВСУ запугивают

жителей Херсона, который по Конституции является территорией России.

«ВСУ всячески сейчас пытаются призывать в Херсоне ребят, которые там остались. Они прячутся. То есть реально такая у них бандеровская тактика. За счет херсонцев хотят пополнить ряды ВСУ, за счет этих территорий», - заметил Дандыкин.

Он отметил, что украинские власти «выгребают из Херсона в зону спецоперации всех, кто может и даже не может».

«Многие были эвакуированы перед тем, как наши отходили. Но кто-то остался, и теперь, наверное, жалеют, что остались. Чует кошка, чье мясо съела. ВСУ сейчас с Сумской области 267 населенных пунктов собираются отселять. Оттуда, где наступают наши войска», - резюмировал Дандыкин.

Напомним, что в конце сентября 2022 года в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. При этом Украина не признала итоги голосований.