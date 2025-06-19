Вооруженные силы Украины бросили в бой «смертников» под Сумами, однако российские военные продолжают наступление по ряду направлений. Что происходит в зоне спецоперации, разбиралось издание News.ru.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Российский лидер отмечал, что российские войска активно подавляют огневые точки Вооруженных сил Украины.

По данным Telegram-канала WarGonzo, Вооруженные силы России ведут тяжелые бои на Сумском направлении.

«Выбили противника из Новониколаевки и взяли населенный пункт под свой контроль. По некоторым данным, ВС РФ расширили зону своего контроля в окрестностях Новониколаевки. Продолжаются бои в Юнаковке, ВСУ предпринимают попытки контратак, но успеха добиться не могут», - пишет автор канала.

В свою очередь Telegram-канал «Северный ветер», связанный с бойцами группировки войск «Север», отмечает, что на оборону в Сумской области ВСУ перебросили силы 118-й бригады территориальной обороны из Черкасской области. А освобождение Новониколаевки позволило российским военнослужащим резко продвинуться вперед.

«Завершив зачистку населенного пункта, «Бесстрашные» продвинулись свыше 2000 метров и в окрестных лесополосах. Подразделения «северян» продолжают вести ожесточенные бои в Юнаковке и зачищать приграничные лесные массивы. Бесстрашные морпехи в ходе ожесточенного боя выбили врага из нескольких опорных пунктов в лесополосах Сумского района и продвинулись более чем на 500 метров», - говорится в сообщение.

Наиболее ожесточенные бои идут также в районе Андреевки, куда украинское командование бросило «смертников» из 225-го отдельного штурмового полка.

«Командует вражескими подразделениями на данном участке фронта военный преступник с позывным Сумрак, а непосредственно на убой отправляет штурмовиков комроты 225-го полка с позывным Веселый», - пояснили авторы канала.

При этом на Южно-Донецком направлении российские войска продолжают вести зачистку и расширять зону своего контроля в окрестностях Комара, идут бои за Новоукраинку.

«Южнее Комара, в районе Федоровки - выбиты несколько опорников. Идет наступление на Запорожье и Ялту. На северном берегу Волчьей - бои в Новоукраинке, продолжается зачистка Зеленого Кута», - пишет военкор Евгений Лисицын.

А по информации Telegram-канала «Дневник десантника», ВСУ готовятся к обороне в Изюме Харьковской области, который находится в 37 км от передовой точки продвижения ВС РФ. В городе «выселяют людей из домов, а также складируют в многоквартирных домах боеприпасы в подвалах».

А канал «Два майора» отмечают, что ВС РФ развивают наступление на всех направлениях: идут бои в районе Ступочек у Часова Яра, бои за Яблоновку. А северо-восточнее Покровска (Красноармейска) продолжается охват города по широкой дуге.