В Минобороны РФ заявили, что ВСУ потеряли до 460 военных в зоне работы российской группировки войск «Центр». Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

В Минобороны подчеркнули, что подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили поселок Новониколаевка в ДНР. Российские войска нанесли поражение силам трех механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новосергеевка, Петровское, Гродовка, Красноармейск и Русин Яр.

По данным Минобороны, на этом направлении ВСУ также потеряли семь боевых бронированных машин, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии. В частности, украинская армия лишилась 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Krab польского производства.

Накануне, 18 июня, в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» смогли занять более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ на этих направлениях составили до 490 военнослужащих, также украинские силы лишились двух боевых машин пехоты, четырех американских бронетранспортеров М113, семи боевых бронированных машин и другой военной техники.