Атака по ядерному реактору, планы Трампа: главное о конфликте Израиля и Ирана

Ночью и утром в четверг, 19 июня, Израиль и Иран продолжили взаимные атаки. Эксперты, опрошенные порталом Life, прокомментировали последние новости о конфликте на Ближнем Востоке.

Атака по ядерному реактору

Ночью ВВС Израиля атаковали неактивный ядерный реактор в Араке. Израильские СМИ сообщили о выходе из строя электроподстанции и системы охлаждения центрифуг реактора. Власти Ирана заявили, что угрозы радиоактивного загрязнения нет, так как оборудование было вывезено заранее.

Политический комментатор Семён Багдасаров заявил Life, что продолжающиеся атаки говорят о «маниакальном желании» премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сменить власть в Иране. Багдасаров предположил, что Израиль пытается спровоцировать в Иране гражданскую войну.

Удар по Тель-Авиву

В ночь на 19 июня Иран ударил баллистическими ракетами по Тель-Авиву и другим израильским городам. Израильские власти сообщили о разрушениях и пострадавших. В Израиле заявили о попадании обломков сбитой ракеты по больнице Soroka в Беэр-Шеве (третья по величине в Израиле), в результате чего пострадали как минимум 25 человек. В Иране возразили, что больница подверглась воздействию взрывной волны и не получила серьезных повреждений.

По сообщениям СМИ, в ходе своей атаки Иран использовал гиперзвуковые ракеты Fattah‑1 и дроны с системой радиоэлектронного подавления. Life отмечает, что фотографий и видео с мест попадания ракет становится все меньше.

Военный эксперт Борис Рожин рассказал, что это связано с нарастающей военной цензурой с обеих сторон. Он отметил, что «тем ценнее будут кадры, которые так или иначе просочатся».

Возможный удар США по Ирану

Американские СМИ писали, что президент США Дональд Трамп уже одобрил планы возможной американской атаки по Израилю, но не отдал окончательного приказа. Выступая перед журналистами у Белого дома 18 июня, Трамп отказался сообщить, принял ли он какое-либо решение о присоединении к военной кампании Израиля.

По данным осведомленных источников Bloomberg, высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности удара по Ирану в ближайшие дни. Некоторые собеседники агентства указали на потенциальные планы удара на выходных 21-22 июня.

Аналитик Юрий Баранчик отметил, что Трамп, вероятно, не связывает Украину и Иран в один пакет договоренностей. По мнению эксперта, у Трампа «объективно сложная» ситуация с Ближним Востоком.

Реакция России

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что Ирану и Израилю необходимо договориться с учетом интересов всех сторон. Российский президент подчеркнул, что потенциальное соглашение должно учитывать право Ирана на мирный атом и право Израиля на безусловную безопасность.

Путин также отметил, что Иран не обращался к России за военной помощью. Он рассказал, что ранее Москва предлагала Тегерану вместе поработать в области систем ПВО, но тогда иранские власти не проявили большого интереса к этой идее.