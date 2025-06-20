Страна НАТО назвала «неразумным» призыв увеличивать расходы на оборону

Премьер-министр Испании Педро Санчес отверг предложение НАТО по увеличению расходов на оборону, назвав его «неразумным» и «контрпродуктивным». Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на письмо испанского премьера генсеку Марку Рютте.

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Санчес указал, что не стремится усложнять предстоящий саммит НАТО, но хочет, чтобы была «более гибкая формула», которая сделала бы цель по повышению расходов на оборону факультативной или позволила бы Испании отказаться от ее выполнения.

В письме к Рютте Санчес подверг сомнению возможные последствия такого повышения, заявив, что это будет несовместимо с социальным государством Испании и его видением мира.

«Обязательство достичь 5% [от ВВП на оборону] не только будет глупо, но и контрпродуктивно, поскольку это удалит Испанию от оптимального уровня затрат и помешает текущим усилиям ЕС по укреплению своей системы безопасности и обороны», — говорится в письме.

Премьер Испании подчеркнул, что правительство «имеет законное право решать», стоит ли ему идти на эти меры, и страна решила «этого не делать».

Саммит состоится на следующей неделе, 24–25 июня, в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.