«Нами пугают других бойцов»: как готовят российских штурмовиков?

Полигон, палящее солнце, полная боевая выкладка и строгие инструкторы, которые учат не только стрелять, но и выживать в реальных боевых условиях. В том, как готовят штурмовиков, разбиралась корреспондент «Комсомольской правды» Юлия Андриенко.

По словам занимающегося подготовкой новобранцев «Классика», служившего в разведывательно-штурмовой бригаде «Волки», которая входит в Добровольческий корпус, очень часто новички «романтизируют войну» и не все готовы к тому, что приходится именно держать позиции, а не штурмовать.

«Тут романтики нет. Кто-то всю жизнь занимался стрельбой, приезжают все из себя тактикульные – все на них модное, дорогое, мышцой играют. И, как опыт показывает, это первые кандидаты в 500-е (солдат, отказавшийся от выполнения задач по тем или иным причинам). Заявляет такой: «Парни! Я к этому не был готов. Я - штурмовик, а мне приходится сидеть в блиндажах и траншеях»», - отметил он.

При этом подготовка бойцов серьезная, на полигоне перед новичками стоит задача не только «штурмануть ближайший окоп», но и контролировать небо и не наступить на мины. Боевое слаживание ведется под постоянным обстрелом учебных «птичек» в бронежилете, каске и с автоматом.

«Сюда приходят бойцы, которые никогда оружия не держали в руках и к концу обучения умеют все. Работаем по максимально насыщенному графику, но не в ущерб качеству подготовки. Все инструктора у нас – боевые офицеры, которые учат не просто стрелять по мишеням, но «идти в накат» на противника и при этом остаться живым», - рассказал инструктор по тактико-огневой подготовке «Зубр».

Курс молодого бойца включает в себя в том числе и стрельбу из всех видов орудий, так как каждый штурмовик – это пулеметчик, снайпер и гранатометчик в одном лице. Новобранцев также учат быстро передвигаться в окопе и по открытой местности. Занятия ведутся шесть дней в неделю и только один день выделен на то, чтобы постирать вещи и привести себя в порядок.

Лагерь, в котором живут военнослужащие, разбит в лесопосадке. Там есть кухня, душевая, баня, спальни и медпункт.

«Бывает судьбой штурмовика пугают нерадивых бойцов, а я считаю – это элита любого подразделения», - констатировал «Классик».

Ранее военнослужащие 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты рассказали о трудностях при освобождении села Комар. По их словам, им пришлось идти по жаре до нулевого рубежа 17 километров с полной защитой и боекомплектом. При этом подступы к Комару были заминированы, и приходилось пробираться по одному по узкой тропинке.