Портал NEWS.ru собрал сообщения об обстановке на курском направлении в четверг, 19 июня. Издание отмечает, что ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в граничащих с Курской областью районах и продолжают создавать зону безопасности в Сумской области.

NEWS.ru рассказало, что ВСУ продолжают атаки на теткинском и глушковском направлениях. В Telegram-канале «Северный ветер», обозревающем боевые действия, сообщили, что потери ВСУ на этом участке превысили две тысячи человек, а в соцсетях появляется всё больше сообщений о поиске пропавших там украинских солдат.

NEWS.ru отмечает со ссылкой на «Северный ветер», что группа из 225-го штурмового полка ВСУ попыталась прорваться на российскую территорию из села Бессаловка Сумской области. В результате стрелкового боя, который велся при поддержке дронов, группа была ликвидирована. Также ВСУ предприняли попытку пересечь госграницу в районе сумского села Искрисковщина, но российские десантники и операторы дронов уничтожили более половины личного состава украинского подразделения, остальные бежали.

Под Сумами российские силы отражают контратаки ВСУ и продвигаются вперед, сообщает «Северный ветер». Подразделения ВДВ России продолжают вести ожесточенные бои в районе села Юнаковка и зачищать приграничные лесные массивы, отмечается в статье.

«Наши мотострелки сломили упорное сопротивление противника и освободили село Новониколаевка», - заявили авторы Telegram-канала.

NEWS.ru отмечает, что в ходе ожесточенного боя российским морпехам удалось выбить ВСУ из нескольких опорных пунктов в лесополосах. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся в районе села Андреевка, заключило издание.