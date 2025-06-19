Эксперты предрекли скорую развязку конфликта на Украине

В конфликте на Украине наметился возможный поворот, который может быть связан с интересами американского бизнеса, при этом идет эскалация. Такое мнение высказали опрошенные «Царьградом» эксперты.

По мнению политика Олега Царева, у российского руководства «сохраняется надежда на то, что уже к осени произойдут серьезные изменения на фронте».

«Задача России заключается в том, чтобы, с одной стороны, оставаться в переговорном процессе, а с другой - действовать так, чтобы приостановка конфликта открыла путь для крупных экономических соглашений. В частности, для сделок с Соединенными Штатами, которые могут принести американскому бизнесу огромную прибыль», - пояснил он.

Царев обратил внимание на ряд сигналов, которые могут говорить о высоком уровне подготовки к возможному завершению конфликта, среди них и приостановка процедуры банкротства газопровода «Северный поток».

«Американский бизнесмен Стивен Линч вкладывает деньги. Он оплатил долг оператора газопровода перед кредиторами. Это означает, что у инвесторов есть уверенность в том, что проект заработает. И не просто заработает, а окупится многократно», - считает политик.

Он уверен, что американцев интересует не только «Северный поток», но и украинская газотранспортная система, которая могла стать частью потенциальной сделки между США и Украиной.

«Мы не видели этих документов. Их не публиковали, их не показали даже украинским депутатам. Но, судя по всему, в структуре по управлению природными ресурсами, которая обсуждается, может фигурировать и украинская ГТС, с правом ее приоритетной покупки», - уверен он.

Таким образом, контролируя ГТС и «Северный поток», США могут фактически получить монополию на поставки газа в Европу, заработать миллиарды долларов и приобрести «мощнейший рычаг давления на ЕС», резюмировал Олег Царев.

При этом военный журналист Юрий Подоляка обратил внимание на то, что еще в январе-феврале президент США Дональд Трамп «выступал как посредник и якобы предлагал урегулирование», после чего появились «негласные договоренности о том, что Россия воздержится от ударов по критически важной инфраструктуре». Однако ситуация изменилась после удара Киева по аэродромам России. И Трамп «отнесся с пониманием» к таким изменениям.

«Все эти договоренности, достигнутые с участием Трампа, утратили силу. Мы вошли в новый этап конфликта», - считает Подоляка.

Напомним, что накануне второго раунда мирных переговоров в Стамбуле, прошедшего 2 июня, в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны РФ назвали случившееся терактом и отметили, что целями стали военные аэродромы. Источники в администрации США сообщили американским СМИ, что Белый дом не знал о подготовке Киевом операции «Паутина», целью которой стали самолеты стратегической авиации России.