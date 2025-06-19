США отправили через Британию на Ближний Восток 12 истребителей F-22

Соединенные Штаты отправили со своей территории на британскую авиабазу Лейкенхит 12 истребителей пятого поколения F-22. Об этом со ссылкой данные спутниковых снимков пишет портал The Aviationist.

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По информации The War Zone, самолеты должны вылететь на авиабазу Маваффика Салти в Иордании. Также 17-18 июня американцы переправили на базу Лейкенхит несколько F-35 Lightning II, а F-16 Fighting Falcon переместились на базу Авиано в Италии.

Кроме этого, грузовые C-17 прибыли в Израиль и Саудовскую Аравию, предположительно, с грузами боеприпасов. На Ближний Восток отправлены и самолеты-заправщики KC-135.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции Ирана сообщали, что военные Израиля разместили средства ПВО в центральных частях своих городов.