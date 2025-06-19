Иран нанес ракетный удар по центру Тель-Авива, сообщает Telegram-канал SHOT.

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«Иран нанес удар по центру Тель-Авива. Пострадало здание местной фондовой биржи и ряд других, находящихся в деловом квартале», — говорится в сообщении.

Кроме того, Иран также нанес удар по штабу киберкомандования армии Израиля C4I и разведывательному центру в Гав-Яме.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что вмешательство Соединенных Штатов в конфликт Ирана и Израиля влечет его разрастание, это приведет к еще одному витку эскалации.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.