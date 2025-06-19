В течение двух часов днем 19 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили налет десятком беспилотников на три российских региона. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена в период с 14:00 до 16:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили десять украинских дронов над территорией России. Из них семь сбили над Ростовской областью, два БПЛА — над Волгоградской областью и еще один — над Астраханской.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле нет.

Ранее сообщалось, что с с 11:00 до 13:00 ВСУ атаковали четыре российских региона. Всего было сбито семь украинских дронов.