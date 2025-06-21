Украинские беспилотники атаковали три региона России

Вечером в пятницу, 20 июня, три российских региона подверглись атаке украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пятнадцать дронов над Белгородской областью, шесть — над Курской, еще два — над Воронежской. Попытки атак были предприняты в период с 22:00 до 23:55 по московскому времени.

Над российским городом прогремело около десяти взрывов

Ранее стало известно о взрывах над городом Льгов Курской области. По словам очевидцев, сработала система ПВО. Официальная информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.