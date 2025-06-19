Министр обороны Израиля приказал усилить атаки по Ирану

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о приказе усилить интенсивность ударов по правительственным целям в Тегеране, чтобы «дестабилизировать режим аятолл». Его слова приводит РИА Новости.

«Премьер-министр и я поручили Армии обороны усилить интенсивность атак на стратегические цели в Иране и на правительственные цели в Тегеране, чтобы устранить угрозы для Государства Израиль», - пояснил он.

Глава Минобороны также обвинил верховного лидера Ирана Али Хаменеи в обстрелах больниц и жилых районов.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Израильскими ВВС были нанесены удары по ядерным и военным объектам республики. Целью Израиля стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Тегеран ответил на эти действия операцией «Правдивое обещание 3».

На этом фоне президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана «безоговорочной капитуляции», подчеркнув, что терпение Вашингтона «иссякает». А Али Хаменеи предупредил, что Иран готов к «навязываемой войне» и не позволит говорить с собой на языке ультиматумов, а также предостерег США от военного вмешательства, которое «безусловно, обернется для них невосполнимым уроном».