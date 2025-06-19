Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что удар по атомной электростанции (АЭС) "Бушер" в Иране может привести к катастрофе, сравнимой с Чернобылем.

Такое мнение он озвучил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев", нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия обеспокоена возможными рисками, которые могут принести удары Израиля и Ирана для атомной электростанции (АЭС) "Бушер".